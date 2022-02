Il lancio della famiglia REDMAGIC 7 da parte di Nubia ha certamente stupito il settore. I due device che compongono la serie sono dei veri e propri mostri di potenza grazie ad una scheda tecnica di assoluto livello.

In questo articolo andiamo ad analizzare più nello specifico il REDMAGIC 7 Pro, la variante più performante tra i due dispositivi. Il display del device è un AMOLED da 6.8 pollici con fotocamera frontale integrata sotto il pannello.

Questa configurazione permette di lasciare maggiore spazio per i giocatori in quanto il pannello copre oltre il 91% della superficie frontale. Inoltre, il display può vantare il refresh rate a 120Hz e il touch sampling rate a 960Hz.

Il nuovo Nubia REDMAGIC 7 Pro è uno smartphone da gaming senza compromessi che offre tanta potenza e autonomia

Sotto la socca trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 12/128GB, 12/256GB oppure 18GB/1TB di RAM e memoria interna. Il REDMAGIC 7 può anche vantare un chipset dedicato al gaming chiamato “Red Core 1”. Questo chip permette di gestire meglio i trigger dorsali, l’audio e l’illuminazione durante le sessioni di gioco.

È presente anche il sistema di raffreddamento ICE 8.0 che combina una nuova struttura di dissipazione, una camera di vapore e una ventola in grado di raggiungere le 20 mila rotazioni al minuto. Questa combinazione di elementi è in grado di mantenere sempre freddo il device anche quando sotto sforzo.