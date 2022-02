Nelle scorse ore, Nubia ha svelato ufficialmente in Cina la nuova serie REDMAGIC 7. La famiglia è composta da due device, la versione base e la variante Pro che condividono gran parte delle specifiche tecniche.

Trattandosi di smartphone pensati per il gaming su mobile, le caratteristiche hardware sono di altissimo livello. Infatti, su entrambi i device troviamo un display AMOLED da 6.8 pollici dotato di risoluzione FHD+. Su REDMAGIC 7 il refresh rate arriva a 165Hz con un touch sampling rate a 720Hz. La variante Pro invece può contare su un refresh rate a 120Hz e il touch sampling rate a 960Hz con tanto di fotocamera integrata sotto il display.

Entrambi i dispositivi sono spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Questa soluzione permette di avere performance maggiori del 20% lato CPU e del 25% sulla GPU rispetto al modello precedente. Anche l’incremento di efficienza energetica è notevole e si attesa intorno al 30% con un conseguente vantaggio sull’autonomia.

Inoltre, REDMAGIC 7 Pro inoltre può contare anche sulla presenza di un chip dedicato esclusivamente al gaming chiamato “Red Core 1”. Questo chipset permette di migliorare la gestione dei tasti dorsali, della vibrazione, dell’illuminazione e del suono durante le fasi di gaming.

Grazie alla tecnologia di raffreddamento ICE 8.0 è possibile tenere sempre sotto controllo le temperature del sistema. La ventola integrata può raggiungere le 20 mila rotazioni per minuto con un aumento del flusso d’aria del 35% rispetto alla generazione precedente. La batteria è di 4500mAh per la versione base e di 5000mAh per la variante Pro con supporto alla ricarica rapida a 135W che permette una ricarica completa in appena 15 minuti.

I colori disponibili al lancio sono Cyber Neon, Night Knight e Deuterium Transparent Edition per REDMAGIC 7 e Cybern Neon, Polar Black Night e Deuterium Blade Transparent Editions per il Pro. I prezzi partono da circa 554 euro ma non è ancora stata comunicata una cifra per l’Italia, quindi bisognerà attendere l’arrivo ufficiale nel nostro paese.