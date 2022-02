Nelle scorse settimane, gli sviluppatori di Rare avevano annunciato diverse e sorprendenti novità in arrivo per Sea of Thieves. A partire dal 17 febbraio e fino al 3 marzo sarà possibile giocare la prima Avventura intitolata Shrouded Islands o Isole Velate.

I pirati che solcheranno il mare dei ladri si troveranno di fronte ad un grande mistero da risolvere. Infatti, una nebbia inquietante ha avvolto l’isola Golden Sands e tutti gli abitanti dell’avamposto sembrano spariti nel nulla.

I giocatori potranno dirigersi sull’isola e iniziare ad indagare per risolvere il mistero. Le indagini saranno supportate da Belle, un PNG che affiderà le varie missioni necessarie per individuare l’origine della foschia spettrale che avvolge Golden Sands.