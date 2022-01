Le email di phishing mettono quotidianamente a rischio gli utenti. Spesso può capitare che le truffe possano aggirare i protocolli di sicurezza e finire tra le mail in arrivo e non direttamente nella cartella dedicata allo Spam.

questa volta sfrutta il nome e la visibilità di McAfee, la nota azienda che si occupa di sicurezza informatica. Questo succede soprattutto quando le email di phishing sono strutturate per sembrare email inviate da aziende affidabili . Un nostro lettore ci ha segnalato un nuovo tentativo di truffa che ha ricevuto che, la nota azienda che si occupa di sicurezza informatica.

vuole imitare quella di un ticket aperto presso il centro assistenza e quindi far presumere che La richiesta di servizio 1-62482219 è chiusa“. L’utilizzo di questa diciturae quindi far presumere che ci sia stata una comunicazione precedente per ingannare gli utenti. L’oggetto del messaggio in questione è “

Una nuova email di phishing che sfrutta il nome e la visibilità di McAfee mette a rischio la sicurezza degli utenti

Tuttavia, dopo aver citato l’azienda McAfee in apertura di messaggio, questo nome non viene più ripetuto nel testo. Infatti, il corpo del messaggio è il seguente:

“AVVISO PRIORITARIO

Il tuo abbonamento è scaduto

Informazioni sul pagamento

Abbiamo provato più volte a raggiungere il tuo account con notifiche e avvisi, ma non abbiamo ricevuto una tua risposta. Rinnova il tuo abbonamento perché ora non sei protetto da attacchi informatici e hacker. Per la tua sicurezza, ti consigliamo vivamente di rinnovare l’abbonamento. se non hai rinnovato la tua iscrizione, il tuo account verrà chiuso entro 48 ore.

CONTINUA QUI

Il conto verrà chiuso entro: 48 ore”

Abbiamo rimosso tutti i link presenti nel testo che, ovviamente, non riportavano alla pagina ufficiale dell’azienda informatica. Come sempre in questi casi, il nostro consiglio è di cestinare immediatamente il messaggio e non fidarsi di quanto si legge.