I tentativi di phishing sono sempre all’ordine del giorno. Gli utenti ricevono tantissime email di truffa che fortunatamente finiscono direttamente nello spam, ma alcune volte riescono a superare i filtri automatici.

Infatti, i truffatori stanno diventando sempre più attenti a confezionare email di phishing credibili che potrebbero causare danni enormi. È proprio questo il caso del messaggio ricevuto da un nostro lettore che immediatamente ce l’ha segnalato.

L’email ha come oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa“. Si tratta di un messaggio che, in questo periodo, potrebbe preoccupare chiunque. Il corpo del messaggio è anche più particolare e indurre qualcuno a compiere azioni senza pensarci.

Dopo le email di phishing sui conti correnti bloccati ecco arrivare le nuove truffe che coinvolgono il Green Pass

Nel messaggio si legge:

“Gentile utente,

La tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto.

Usa il codice QFMSV5NJTIL e Tessera Sanitaria su www.salute.gov.it per riattivarla.

Utilizza il tuo Smartphone per procedere con la riattivazione cliccando qui: www.salute.gov.it

Cordiali Saluti

Ministero Della Salute“

Per sicurezza abbiamo rimosso i link presenti nel messaggio e messi in corrispondenza del sito al Ministero della Salute. Tuttavia, abbiamo verificato che il sito indicato nell’email non è quello ufficiale, ma riporta ad un sito di terze parti non meglio specificato.

Ovviamente, l’obiettivo di questa email di phishing è quello di spaventare l’utente facendogli credere che il suo Green Pass è stato bloccato. Senza pensarci due volte, il malcapitato cliccherà sul link per riattivarlo, venendo reindirizzato da una pagina dove dovrà fornire i propri dati personali che così verranno rubati.

Il nostro consiglio è quello di non credere a messaggi come questo e verificare sempre i siti prima di cliccarci sopra. Per tutti i dubbi sul Green Pass è possibile visitare la pagina ufficiale creata dal Ministero della Salute.