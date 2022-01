Lo scorso novembre, Microsoft ha subito un attacco Distributed Denial-of-Service (DDoS) che ha fatto registrare numeri incredibili. In particolare, è stata colpita l’infrastruttura Azure, ossia la piattaforma cloud dell’azienda di Redmond.

L’attacco ha generato una portata di 3.47 Tbps per un totale di 340 milioni di pacchetti dati per secondo. Le analisi hanno registrato un totale di 10.000 fonti sparse in tutto il mondo tra cui Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Russia, Thailandia, India, Vietnam, Iran, Indonesia e Taiwan.

Si tratta di valori da record che superano di gran lunga tutti gli attacchi mai registrati. Per fortuna, Azure è riuscita ad assorbire completamente l’attacco senza causare danni agli utenti e interruzioni del servizio.

Microsoft si è vista scagliare contro il più grande attacco DDoS mai registrato ma l’infrastruttura Azure ha retto senza problemi

Tuttavia è interessante notare come, a partire dalla seconda metà del 2021, gli attacchi informatici DDoS siano aumentanti esponenzialmente per intensità e frequenza. Nel corso degli ultimi mesi, la stessa Microsoft ha registrato altri due attacchi di intensità leggermente inferiore.