Truffe e raggiri sono “fenomeni” sempre esistiti, poiché esiste la possibilità e in un mondo ormai quasi totalmente digitalizzato come quello attuale che i criminali riescano a penetrare in sistemi informatici e prelevare del denaro dai nostri account.

Non esiste infatti un sistema difensivo perfetto perché di fatto c’è sempre una persona a gestire tutto, ed è per questo che truffe come quelle basate sul phishing hanno trovato negli anni una diffusione capillare, più o meno dopo l’avvento massiccio dell’internet.

In passato, con i vecchi collegamenti basati esclusivamente sul telefono fisso, si usava il dialer per trovare le persone da truffare, oggi si continua a puntare sulla scarsa attenzione e familiarità degli utenti nel saper accedere anche a molto informazioni importanti come quelle bancarie. I gestori di banche e simili spendono molte risorse per aumentare la sicurezza e mantenere sempre aggiornati i propri sistemi ma il rischio per un utente di essere vittima di phishing è sempre presente.

Come funziona

In sostanza la truffa si presenta sotto forma di messaggio, email o sms “professionale” e puo’ essere scambiato con uno originale di una banca, spesso hanno un aspetto che ricorda da vicino la grafica e il testo di uno autentico.

Solitamente questi messaggi “fasulli” segnalano una sorta di segnalazione, movimenti di account errati o qualsiasi altra situazione che invita a selezionare un link sottostante, link che però conduce ad una destinazione che probabilmente comprometterà i nostri dati e la sicurezza del dispositivo.

Si tratta di una truffa molto abusata e nota ma che in alcuni casi, come quella recente che ha assunto le sembianze di una banca nota come Unicredit, ha comunque causato non poche vittime: infatti, a partire da Luglio la nota banca ha dovuto mettere in guardia contro una mail che presenta i loro nomi ma non è autentica, che al suo interno presenta un messaggio che inizia così: “Gentile cliente UniCredit, con questa mail ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit”.

Unicredit, come tutte le istituzioni simili, non usa mai email o sms, quindi qualsiasi messaggio del genere deve essere cestinato immediatamente.