Truffe: ecco tutte le tipologie di attacco ai clienti di 3 banche famose

Sono sempre più diffuse e ogni giorno mietono vittime che si vedono rubare dati personali, credenziali di accesso e denaro sul conto corrente. Se siete clienti di Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNL dovete per forza conoscere le tre tipologie di truffe svuota conto. Messe in atto da cybercriminali esperti, sfruttano il nome di questi istituti di credito, ma anche di altri. Scopriamole tutte quante così da poterle riconoscere e non cadere nella loro trappola.