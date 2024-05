Il notebook da gaming è un prodotto divenuto molto richiesto dal pubblico nell’ultimo periodo, soprattutto per la sua capacità di mettere a disposizione dell’utente finale le migliori prestazioni, così da poter giocare senza particolare difficoltà alla maggior parte dei titoli, senza doversi preoccupare della scheda grafica. Al giorno d’oggi è stata attivata la promozione Amazon Gaming Week, con la quale avere libero accesso ad una infinità di prodotti scontati a prezzi mai visti prima d’ora.

Uno dei modelli di maggiore interesse commerciale resta sicuramente MSI Thin GF63, un notebook da gaming, modello 12UDX-293IT, che prevede un ampio display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione FullHD e soprattutto refresh rate a 144Hz. Il processore, nella nostra variante, è un Intel Core i7 di dodicesima generazione, che va a supportare una scheda grafica Nvidia RTX 3050, con 6GB GDDR6 dedicati; la configurazione di base prevede poi 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz, oppure 512GB di ROM SSD PCIe 4.

Notebook da gaming in sconto su Amazon

Potete acquistare un notebook da gaming di MSI a meno di 1000 euro, essendo comunque un prodotto completo e ricco di specifiche tecniche di ottimo livello. Una notizia più unica che rara che apre le porte verso uno spiraglio di risparmio per tantissimi consumatori. Il prezzo consigliato del suddetto device è di 1199 euro, ma solamente in questo periodo potrà essere vostro con uno sconto del 26%, che lo porta a costare solamente 884,31 euro. Premete questo link per effettuare l’ordine.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissime personalizzazioni grafiche, è infatti presente solamente il Dragon Center, che rappresenta il centro nevralgico dal quale controllare le varie modalità di utilizzo, oltre che naturalmente gli aggiornamenti delle componenti. Ottima anche la dissipazione con il design Shared-Pipe, per mezzo del quale le heatpipe sono collegate sia a CPU che GPU.