Apple ha annunciato di avere in programma un aggiornamento delle applicazioni base nei modelli aventi iOS 18; questo contribuirà ad un ammodernamento dello stile di Apple e delle sue app più usate. Le applicazioni coinvolte saranno Note, Mail, Foto, Fitness che si mostreranno al pubblico sotto un altro aspetto mai visto prima anche perché negli ultimi anni la casa di Cupertino ha lasciato alcune delle fondamentali caratteristiche invariate e per cui c’è bisogno di un cambiamento.

Gli utenti che hanno cambiato modo di interagire con lo smartphone si aspettano un cambiamento anche da Apple stessa, per cui quest’ ultima ha deciso di modificare le caratteristiche e le funzioni delle applicazioni più usate. Questo perché avendo lasciate invariate le caratteristiche delle app, gli sviluppatori della casa produttrice credevano di avere ancora tutta la contentezza degli utenti nel vedere queste app; ora però è arrivato il momento di modificare anche le applicazioni più usate in modo da offrire nuove funzionalità oltre a quelle già inserite nel sistema operativo.

Apple, nuove funzionalità per le app base

Le novità riguarderebbero molte applicazioni base tra cui Note, in cui verrà inserita la funzione “equazioni matematiche” e un servizio per la registrazione di brevi vocali tramite microfono. In questo modo le persone che utilizzano l’ app Note per uso amatoriale o anche per lavoro avrà a disposizione funzioni che gli consentiranno di creare dei piccoli testi per appuntarsi delle informazioni chiave anche durante delle conferenze. Un’ altra novità riguarda l’ app Safari che avrà un assistente AI per la navigazione web consentendo agli utenti di navigare in internet in modo tranquillo e sicuro guidati dall’ intelligenza artificiale. Il nuovo tutor guidato farà in modo che gli utenti possano avere a disposizioni quante più informazioni possibili sulle fonti da cui stanno leggendo o informazioni in più per delle ricerche.

Il nuovo design delle applicazioni di Apple sta arrivando e garantirà un nuovo stile di tutte le caratteristiche più importanti dello smartphone.