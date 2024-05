TikTok spinge l'utenza a non usare l'App Store: perché?

Alcune scoperte effettuate di recente potrebbero indicare che TikTok stia cercando di eludere l’App Store di Apple per poter risparmiare sulle commissioni relative agli acquisti in-app. Sembra che il social stia mostrando ai propri utenti alcuni link che conducono ad un sito differente per le acquisto delle monete usate solitamente per dare “la mancia” ai digital creator.

Queste monete, solitamente, vengono acquistate tramite l’acquisto in-app. Ciò comporta l’applicazione di una commissione del 30% pagata ad Apple. TikTok non vuole sottostare a tale clausola e pare stia offrendo all’utenza l’opportunità di acquistare questo denaro virtuale direttamente dal sito web tiktok.com, evitando così le commissioni.

Dove si trova la funzione di TikTok per non pagare la commissione su App Store?

Tale funzionalità potrebbe essere nascosta alla maggior parte degli utenti. Non tutti infatti si son resi conto della presenza di tale possibilità. Coloro che hanno accesso a questa nuova opzione si trovano davanti una schermata che li invita a “ricaricare” tramite il sito tiktok.com. In alcuni casi, viene mostrato loro un messaggio che suggerisce di “evitare le commissioni del servizio in-app”.

Anche se la Apple ha permesso agli sviluppatori di aggiungere link ai loro siti web dall’interno dell’app nel 2022, questa opzione è limitata. Le app con il “Permesso per Link Esterno” non possono infatti offrire acquisti in-app. TikTok sta operando in modo diverso, dando agli utenti la possibilità di acquistare monete direttamente dal suo sito, pur mantenendo la funzionalità degli acquisti in-app.

Ad ora né TikTok e né la Apple hanno commentato la situazione. La situazione ricorda in qualche modo la controversia che ha coinvolto Fortnite e l’App Store, che ha portato al bando del gioco quando ha cercato di aggirare le commissioni di Apple. Cosa accadrà in questo caso? Non si sa se la Apple prenderà provvedimenti contro TikTok, ma considerando le attuali tensioni politiche questa situazione potrebbe evolversi e divenire ancora più complicata di quanto non sia attualmente.