Ferrari ha presentato la nuovissima 12Cilindri, una vettura che già nel nome racchiude tutta la sua essenza. Basata su propulsore V12, la nuova supercar nata a Maranello è una Gran Turismo che unisce modernità e tradizione.

Il motore V12 rappresenta l’emblema del Cavallino Rampante ed è la motorizzazione presente su tutte le vetture Gran Turismo sin dal 1947. La 12Cilindri non fa eccezione e di certo non sfigura nella cornice di Miami, location scelta per l’evento di lancio.

Come svelato dalla Casa di Maranello, il propulsore trova spazio in posizione centrale-anteriore. Si tratta di una scelta voluta per omaggiare il leggendario propulsore Ferrari. Il V12 è in grado di erogare 830 cavalli raggiungendo i 9.500 giri al minuto.

Ferrari 12Cilindri è la nuova Gran Turismo di Maranello, la spinta dal motore V12 farà sentire le farfalle nello stomaco ad ogni cambiata

Nonostante la chiara ispirazione alle vetture Gran Turismo degli anni ’50 e ’60, la 12Cilindri è una Ferrari moderna a tutti gli effetti. A sottolinearlo elementi pensati per migliorare il feeling di guida e la sportività come l’aerodinamica attiva e il cambio DCT a 8 rapporti.

Nata come erede della Ferrari 812 Competizione, la 12Cilindri può contare anche su soluzioni derivate direttamente dalla Formula 1. L’elettronica aiuta certamente il guidatore a gestire l’enorme potenza a disposizione anche grazie alle quattro ruote sterzanti indipendenti per facilitare il controllo.

La 12Cilindri è disponibile anche nella versione Spider per poter ascoltare il rombo del V12 senza filtri. Il design si basa su linee pulite e tese, di ispirazione aeronautica per sottolineare come la supercar sia disegnata dal vento per essere aerodinamica.