Negli ultimi tempi, sembra che le grandi aziende di smartphone abbiano messo l’accento sulla salute degli utenti. Oltre ai soliti miglioramenti hardware, tipo sensori che monitorano battito cardiaco e sonno, ci sono anche programmi che ti dicono di prenderti una pausa o di fare un po’ di attività fisica. E che stanno iniziando a prendere sul serio anche la salute mentale.

Il nuovo test per l’ansia di Apple

Si parte da un’idea interessante: hanno inserito un test per l’ansia dentro ai nostri telefoni. E’ qualcosa che potrebbe rivelarsi utile, anche solo per curiosità. Certo, se il test ti dà una risposta preoccupante, sarebbe meglio parlarne con qualcuno di competente. Ma vediamo come funziona.

Quindi, hai un iPhone o un iPad? Perfetto, perché il test è disponibile proprio lì grazie agli ultimi aggiornamenti di iOS. Ti basta aprire l’app Salute. Dalla schermata principale, scorri fino a trovare “Benessere Mentale“. All’interno ci sono un sacco di strumenti utili, tra cui il famigerato test per l’ansia.

Adesso, apri il test e ti troverai di fronte a un piccolo questionario. Niente di complicato, solo qualche domanda veloce. Rispondi con sincerità, così il sistema potrà darti un’idea di come stai mentalmente. Può darti dei dati concreti da cui partire per migliorare la tua situazione e capire se c’è qualcosa che non va.

Grazie a questa funzionalità, hai la possibilità di fare un po’ di introspezione direttamente dal tuo smartphone. E non è male, considerando quanto siamo attaccati a questi dispositivi. Quindi, perché non approfittarne?

Un passo verso la giusta rotta

Ovviamente, non è un sostituto per una consulenza professionale, quindi se hai dubbi seri o ti senti proprio giù di morale, parlane con qualcuno che può davvero aiutarti. Ma in generale, questa è una delle tante cose che dimostrano come la tecnologia possa essere un alleato anche per la nostra salute mentale. È bello vedere che le aziende stanno pensando anche a questo tipo di cose. Magari un giorno ci troveremo con telefoni che ci danno consigli su come gestire lo stress o ci faranno una terapia virtuale!

Questo è un piccolo passo, ma è un passo nella giusta direzione. Quindi, perché non fare questo test e vedere cosa ne esce fuori? Potrebbe essere l’inizio di un viaggio verso una migliore consapevolezza di sé e del proprio benessere mentale.