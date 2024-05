Ho. Mobile porta il 5G agli utenti, c'è la possibile data

Sta per succedere qualcosa di realmente interessante per uno dei gestori virtuali più famosi in assoluto, ovvero Ho. Mobile. Il provider infatti ha deciso di lanciare il 5G, una grande notizia per tutti coloro che sono fan del gestore virtuale di Vodafone.

Tutte le voci che sono circolate ultimamente si sono rivelate veritiere. Dopo la fase di sperimentazione che sta riguardando solo alcuni utenti, partirà il 5G anche per questa realtà, il tutto dall’8 maggio in poi. L’operatore non si è affatto nascosto e infatti ha pubblicato sul web alcuni messaggi che hanno lasciato intendere il tutto già da prima.

Ho. Mobile ha ancora un’offerta in gioco, ecco qual è e quanto costa

L’offerta migliore attualmente è sicuramente quella da 100 giga sul sito di Ho. Mobile, dove regna l’equilibrio sul rapporto qualità-prezzo.

La lista dei gestori che possono aderire a questa nuova soluzione del provider virtuale è davvero folta. Figurano infatti tantissimi gestori virtuali e tra questi c’è un intruso, ovvero Iliad. Ecco l’elenco al completo dei provider che possono effettuare il passaggio per rendere meglio l’idea:

Green Telecomunicazioni, Iliad, Tiscali, Coop Voce, Poste Mobile, Fastweb, CMLink Italy, Daily Telecom, Spusu Italia, Rabona Mobile, Plintron, Lycamobile, Foll-In, NT Mobile, Optima, Conexo Technologies, NV Mobile, Poste Mobile (prima del 2014), Noitel, UnoMobile – Carrefour, Ovunque, Welcome Italia, Wings Mobile Italia, Italia Power, 2appy Afinna One.

All’interno di questa nuova offerta mobile che risulta in scadenza, c’è davvero di tutto per chi vuole sceglierla. Innanzitutto si parte con i soliti minuti senza limiti verso tutti, per proseguire con altrettanti SMS verso tutti. Oltre a questo ecco il pezzo forte che consiste in 100 giga in 4G con la velocità massima di 30 Mbps.

Il costo di attivazione è totalmente gratuito, esattamente come la scheda SIM. La prima ricarica dunque potrà essere di soli 6 € siccome il prezzo mensile equivale a 5,99 €.