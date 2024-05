L’operatore telefonico virtuale ho Mobile propone spesso tante offerte di rete mobile super interessanti. Una delle più apprezzate e ricercate, però, è l’offerta denominata ho. 5,99 100 Giga. Si tratta di una delle proposte low cost dell’operatore, ma a quanto pare gli utenti avranno pochissimo tempo per attivarla. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha svelato la data di scadenza di questa offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile 5,99 100 GB, ultimi giorni per poter attivare la super offerta di ho Mobile

Rimangono pochissimi giorni per piter attivare una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’operatore ha svelato la data di scadenza dell’offerta denominata ho. 5,99 100 Giga. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione sarà disponibile soltanto per pochissimi giorni, ovvero fino al prossimo 7 maggio 2024.

Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Gli utenti potranno navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Ci troviamo tuttavia di fronte ad un’offerta di tipo operator attack. Questo significa che potranno attivarla soltanto tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici, tra cui:

Iliad e Fastweb e alcuni operatori virtuali, ovvero CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, TDM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, TDM, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

Ricordiamo comunque che, sul sito ufficiale dell’operatore telefonico virtuale, sono ancora disponibili tante offerte di rete mobile estremamente interessanti e convenienti.