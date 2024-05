Kena Mobile: 100GB al mese con 4 EURO, il link SEGRETO per l'offerta

L’unico modo che un gestore virtuale ha in generale per risalire la china e promuovere delle offerte che siano piene di contenuti. In quest’ottica ci è entrato anche Kena Mobile ma ormai diversi anni fa ed oggi ha una grande cornice di pubblico. La maggior parte degli utenti che hanno sottoscritto una delle offerte di questo provider virtuale sanno benissimo che si trovano in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri gestori. Nessuno come Kena Mobile garantisce la continuità nel tempo sia dei prezzi che dei contenuti, senza presentare strane sorprese improvvise.

Il famosissimo provider, che fa capo alla potente rete di TIM, mette in gioco anche questa volta una soluzione straordinaria, o meglio l’ha messa in gioco per diverse settimane. Chi non conosce la FLASH 100 questa volta dovrebbe prendere l’occasione al volo. Non manca infatti troppo tempo al suo avvicendamento, in quanto con grande probabilità il provider provvederà a lanciare delle nuove offerte in sostituzione.

Direttamente sul sito ufficiale, ma solo con un link speciale, si può accedere a questa proposta mobile che sta riuscendo a portare dalla parte del gestore tantissimi nuovi utenti. Effettivamente con un prezzo così basso ma soprattutto con così tanti contenuti risulta molto più semplice.

Kena Mobile: l’offerta da 100 giga al mese è ora disponibile, ecco il prezzo

Ogni mese può essere quello giusto per cambiare gestore, anche durante questi primi giorni di maggio. Il nuovo mese comincia alla grande se si valuta quello che è stato lanciato dai gestori virtuali, tra i quali spicca l’operato di Kena Mobile. Il famoso provider che si appoggia TIM riesce anche questa volta a mettersi in mostra grazie alla sua Flash 100.

L’offerta, dal cui titolo si può capire già parte del contenuto, costa ogni mese solo 4,99 € per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti, messaggi e tanti giga. Basta infatti sottoscriverla per avere telefonate senza limiti, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G per Internet. Basta scegliere il link dedicato per poter accedere all’offerta. Questa è dedicata a tutti coloro che provengono da un gestore virtuale e quindi anche da Fastweb. È incluso nel computo anche Iliad, pur non essendo un MVNO.