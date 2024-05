Continuano ad intensificarsi i rumors e le indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone a marchio Poco. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Poco F6 Pro, il quale era già stato certificato tempo fa dal noto ente FCC. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone è stato anche avvistato nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli emersi.

Poco F6 Pro, il nuovo device sel sub brand di Xiaomi passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Poco è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Poco F6 Pro. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello 23113RKC6G. Secondo quanto riportato, lo smartphone è riuscito a totalizzare un punteggio pari a 1421 punti in single core e 5166 punti in multi core. Si tratta di punteggi ottimi e questi sono dovuti sicuramente alla presenza del potente processore di casa Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Gen 2 e, a quanto pare, saranno presenti come tagli di memoria almeno 16 GB di RAM.

Tra le altre caratteristiche trapelate, è emerso che sullo smartphone sarà installata l’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 14. Ricordiamo comunque che Poco F6 Pro dovrebbe essere una versione re-branded di Redmi K70, per cui possiamo aspettarci queste caratteristiche.

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 8 Gen 2

• Diversi tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM

• Tripla fotocamera posteriore rispettivamente da 50, 8 e 2 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP

• Batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 120W

Attendiamo comunque ulteriori conferme su questo nuovo device a marchio Poco, soprattutto per quanto riguarda il design e il prezzo di vendita ufficiale.