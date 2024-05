Lynk & Co Zero: la nuova berlina totalmente elettrica in arrivo

Lynk & Co, il marchio di automobili del Gruppo Geely, ha annunciato il suo ultimo prodotto, che ha subito attratto l’interesse da parte degli appassionati di automobili. La Lynk & Co Zero è una berlina completamente elettrica che cambierà il mondo delle auto elettriche. Le prime foto spia di Flynn Chen, General Manager di Lynk & Co, ci donano una prima occhiata sul nuovo modello.

Nonostante la gran parte delle caratteristiche siano ancora camuffate, si riesce a comprendere comunque qualche dettaglio. La Lynk & Co Zero è innanzitutto un’auto grande, lunga circa 5 metri. La parte anteriore della vettura richiama elementi di altri modelli della società, come la griglia e i fari sdoppiati. Nella zona posteriore, la berlina ha dei gruppi ottici sottili a sviluppo orizzontale che riprendono un design moderno molto di tendenza e che ricorda leggermente la nuova Lotus Emeya.

La berlina di lusso con un motore da 580 kW

Gli interni non siano visibili nelle immagini condivise sul web, ma c’è un’alta probabilità che la berlina Lynk & Co Zero adotti uno stile minimalista. Potrebbe inoltre possedere ampi schermi per la strumentazione e il sistema infotainment, adattandosi allo stile tecnologico rispettato da molte altre aziende del settore in questo momento.

Per quanto riguarda la meccanica, la Lynk & Co Zero sarà basata sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely. La berlina avrà un’architettura a 800 V, la stessa che può essere trovata sulla Zeekr 001. Questo aspetto suggerisce anche che la vettura potrebbe condividere le medesime motorizzazioni della modello citato, incluso il powertrain con doppio motore elettrico da 580 kW. Ciò comporterebbe anche la presenza di versioni con singolo propulsore.

L’annuncio del debutto della Lynk & Co Zero entro la prima metà del 2024 ha suscitato grande attesa, tanto da far fremere molti appassionati. Purtroppo, per il momento, non sono disponibili informazioni riguardo alla distribuzione di questa fantastica berlina in Europa. Si suppone che l’azienda possa rilasciare a breve altri dettagli o che almeno attenda il rilascio che avverrà ormai tra poco.