Apple iPhone 15 è uno smartphone che non necessiterebbe nemmeno di presentazioni, trattasi di un prodotto eccezionale sotto molteplici punti di vista, che oggi riesce a catturare l’attenzione del pubblico, data la presenza di un prezzo finalmente inferiore a quanto visto ed apprezzato in passato.

Nel momento in cui ci avviciniamo ai prodotti di casa Apple, è bene avere in mente come funzioni la suddivisione delle varianti, poiché l’azienda non include negli smartphone la possibilità di espandere la memoria interna. Ciò si traduce nella forte scelta della versione corretta in termini di quantitativo di giga a disposizione, nel nostro caso infatti il device ne ha 128GB, e rappresenta il modello base (più economico) della line-up corrente.

Apple iPhone 15: il prezzo è quasi regalato su Amazon

Come tutti i prodotti Apple, anche iPhone 15 nasce con un prezzo superiore al normale, infatti il suo listino sarebbe di 979 euro. A conti fatti, osservando il mercato, lo possiamo praticamente ritenere allineato con il momento storico che stiamo vivendo, sebbene comunque sia la versione base, ricordiamo infatti essere in commercio le più costose iPhone 15 Pro e Pro Max. Ciò che lo rende oggi speciale è sicuramente la riduzione del 20% applicata da Amazon, che lo porta a costare solamente 779 euro. Premete qui per l’acquisto.

I punti forti del device sono rappresentati dalla presenza della dynamic island, l’orpello grafico che permette di gestire al meglio il foro centrale dove è stata posizionata la fotocamera, un design innovativo con scocca più resistente alle sollecitazioni, ed un comparto fotografico rinnovato: composto da un sensore principale da 48 megapixel, che viene affiancato da un teleobiettivo 2X, utile soprattutto per realizzare scatti dalla lunga distanza con maggiore precisione e dettaglio.