Cupra, arriva la nuova app ufficiale per le auto

Secondo quanto notato da alcuni utenti, Cupra sta pian piano soppiantando l’applicazione ufficiale Cupra Connect con una nuova proposta. Nasce ufficialmente My Cupra App, soluzione in realtà già disponibile da qualche giorno sui principali store di riferimento.

Le auto prodotte dall’azienda offriranno una marcia in più e direttamente nel palmo della mano degli utenti. In molti hanno già riferito di un’esperienza nettamente migliorata rispetto a quella precedente, totalmente all’insegna dell’intuitività e della rapidità.

C’è una precisazione da fare: secondo quanto si apprende, l’app dedicata ad iPhone mostrerebbe una dicitura sull’App Store che indica un utilizzo esclusivo per la Born ma in realtà l’applicazione funziona con tutte le auto connesse del brand spagnolo.

My Cupra App personalizza ulteriormente l’esperienza di guida

L’introduzione della nuova applicazione ufficiale è ideale per migliorare ulteriormente l’esperienza degli automobilisti. Ogni auto del marchio beneficia di diverse possibilità che possono dunque essere sfruttate appieno da quella che ad oggi è una risorsa a tutti gli effetti.

L’applicazione lascia che gli utenti in possesso di un’auto Cupra possano tuffarsi all’interno di una vera e propria rivoluzione. L’App My Cupra ridefinisce completamente ogni viaggio secondo quanto riportato dal brand, consentendo di comandare l’auto con le proprie mani in ogni momento. Ogni viaggio diventa più vivace ed è possibile svolgere diverse operazioni, come ad esempio pre-riscaldare l’abitacolo anche ad auto lontana. Basterà solo usare lo smartphone e buttarsi a capofitto in una nuova esperienza di guida totalmente personalizzata. Stando a quanto testimoniato, una volta avviata l’applicazione, bastano pochissimi secondi per ottenere la connessione con il veicolo. C’è la possibilità di chiamare i soccorsi direttamente dall’app, è stata aggiunta la sezione negozio e inoltre è cambiato il design dell’interfaccia.

My Cupra App è al momento disponibile per tutti gli utenti che possono dunque scaricarla e configurarla con la propria auto senza alcun impedimento.