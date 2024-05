Argomento molto discusso attualmente è sicuramente l’intelligenza artificiale, che attualmente sta seguendo le onde dell’alta tecnologia. Ormai si può dire che tutte le grandi aziende hanno preso nota di questa nuova novità introducendola in quasi ogni tipo di prodotto. Un esempio potrebbe essere un nuovo iPad Pro di Apple.

Sì, la grande società di Cupertino a quanto pare avrebbe delle stupende idee per quanto riguarderà il futuro della tecnologia.

iPad Pro, adesso anche l’intelligenza artificiale?

Come già anticipato prima la visionaria Apple non sta buttando tempo per l’avanzamento della sua tecnologia, preparandosi sicuramente per la Worldwide Developer Conference che si svolgerà questo anno. La quale a quanto sembra questo anno sarà proprio basata sull’intelligenza artificiale. Per smorzare l’attesa di questo importante evento, Apple avrebbe pensato di svelare un nuovo dispositivo, un iPad Pro con uno schermo OLED. La quale presentazione dovrebbe avvenire il 7 maggio. E secondo alcune fonti il dispositivo potrebbe avere un chip M4 ed il suo Neural Engine. Stando a queste fonti questo nuovo tablet sarebbe a tutti gli effetti il primo dispositivo Apple basato sull’intelligenza artificiale.

Secondo quanto detto da Mark Gurman, la grande azienda potrebbe sfruttare l’evento del 7 maggio per poter illustrare la sua strategia di chip AI, fornendo tutte le informazioni necessarie all’utilizzo e il funzionamento dell’AI sull’iPad Pro e altri dispositivi con M4. Come i vecchi modelli iPad Pro dovrebbe essere equipaggiato con uno schermo OLED e ulteriori accessori come un Apple Pencil con feedback tattile.

Parlando di design invece il nuovo tablet dovrebbe essere meno spesso del modello precedente, dimostrando così una grossa differenza con i modelli da 13.

Inoltre insieme ad iPad Pro, potrebbe arrivare una nuova versione di iPad Air. La quale porterebbe delle novità molto importanti e interessanti come la versione da 12,9. Con questa versione Apple potrebbe utilizzare i panelli Mini LED. Invece con la versione da 10,9 si useranno molto probabilmente i pannelli LCD IPS.