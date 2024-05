Samsung ha annunciato, con l’arrivo di Android 15, gli smartphone che non riceveranno più i nuovi aggiornamenti. Una conferma ufficiale che evidenzia quali saranno i dispositivi che non passeranno al nuovo sistema operativo.

Il portale Sammobile riporta la nota di rilascio delle patch di sicurezza di Samsung relative a marzo 2024. Con suddette informazioni sono stati riportati anche i dispositivi che non verranno più aggiornati dal mese di aprile 2024.

Smartphone Samsung che non verranno più aggiornati

Gli smartphone coinvolti non si aggiorneranno a One UI 7.0 e quindi Android 15. Stesso discorso per i dispositivi che non hanno ricevuto l’upgrade ad Android14 e OneUI 6.1, che resteranno fermi ad Android13. Ma quali sono i dispositivi che escono dal supporto Samsung?

A non essere più aggiornati saranno i Samsung Galaxy Note 10 Lite, S10 Lite, A71 e A02. Suddetti smartphone hanno ormai raggiunto la fine del ciclo di supporto software previsto. Questo viene stabilito già al momento del lancio ed ora sono arrivati al loro termine naturale. Il mancato aggiornamento è solo un ulteriore tassello. C’è da dire che molti si aspettavano un rinvio considerando le nuove politiche di aggiornamento di Samsung. Ma non è stato così.

In relazione ai dispositivi in questione, l’azienda sudcoreana ha dichiarato che verranno rilasciati eventuali aggiornamenti di emergenza per la loro sicurezza ogni qualvolta tali smartphone dovessero essere vittima di possibili falle ed exploit di cui la stessa azienda non è a conoscenza. Suddetti aggiornamenti non introducono nuove funzionalità, ma si limitano solo a risolvere glitch e bug che potrebbero diventare pericolosi per gli utenti che ancora li utilizzano.

Anche questa è una prassi piuttosto comune per i produttori di smartphone. Con questa decisione Samsung ha terminato il supporto per la gamma di smartphone Galaxy S10 e Note 10. Mentre per quanto riguarda alcune varianti dei modelli A71, soprattutto quelli 5G, e per il A02s sono ancora previsti stabilmente aggiornamenti software e patch di sicurezza fino al 2025.