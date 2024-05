La casa automobilistica bavarese BMW ha da poco annunciato un cambiamento epocale nella denominazione delle sue auto. Un passo audace che segna una svolta significativa nel mondo automobilistico. La decisione di eliminare la lettera ‘i’ dalle vetture alimentate da motori termici rappresenta un chiaro segnale del progresso verso una mobilità più sostenibile e orientata al futuro. Uno spostamento concettuale che mira a distinguere chiaramente tra le diverse tecnologie di propulsione. Ma anche a semplificare la comprensione dei clienti in un mercato sempre più orientato verso veicoli a zero emissioni.

BMW, una scelta mirata e concreta

Finora, il marchio BMW ha utilizzato la lettera ‘i’ per identificare una gamma eterogenea di veicoli, che comprende sia auto ibride plug-in che vetture completamente elettriche. Ma questa prassi, ha spesso generato confusione tra i consumatori. Poiché la stessa lettera veniva associata a ogni tipo di automobile, senza distinzione di tipologia di alimentazione. Con la nuova politica di denominazione, l’azienda riserva la ‘i’ esclusivamente alle auto elettriche, evidenziando così il proprio impegno verso la sostenibilità e l’elettrificazione della propria flotta. Una mossa che mira a chiarire. la distinzione tra le diverse tecnologie, ma si prefigge anche di educare e informare sulle opzioni disponibili nel mercato automobilistico contemporaneo.

Bernd Körber, Senior Vice President di BMW Brand and Product, ha commentato questa rivoluzionaria decisione sottolineando l’importanza di mantenere il formato esistente come firma esclusiva per le produzioni del marchio. Questo cambio di paradigma non solo anticipa una serie di nuovi modelli in arrivo, tra cui la tanto attesa BMWSerie 1 2024 e gli aggiornamenti delle Serie2 e Serie3, ma rappresenta anche un’imponente dichiarazione di intenti da parte della società stessa che intende guidare la transizione verso una mobilità più pulita e rispettosa dell’ambiente. Non sappiamo ancora con certezza quando tutto ciò entrerà effettivamente in rigore. Ma sembra essere mai una scelta definitiva, che segnerà l’inizio di una nuova era per il rinomato brand e di tutte le sue creazioni.