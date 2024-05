Forthing: l'arrivo in Italia del brand automobilistico cinese

Forthing, per chi non lo conoscesse, è un brand automobilistico cinese appartenente al Gruppo Dongfeng. Divenuto già famoso in altri Paesi, sta per debuttare anche in Italia tramite il distributore ufficiale TC8 Srl. Purtroppo non si conosce ancora la data precisa di del lancio sul mercato, ma abbiamo già qualche informazione succosa. Si sa quali saranno i primi modelli che arriveranno sul suolo italiano ed il loro ipotetico prezzo, che dovrebbe partire da 32.800 euro.

Le proposte di Forthing in Italia saranno caratterizzate da due tipologie di prodotto diverse. La prima sarà la gamma T5 che comprenderà modelli crossover/SUV di medie dimensioni appartenenti al segmento C. Questa includerà anche una scelta di motorizzazioni diversificata, andando dal classico motore a combustione al full electric EV. In questo modo, chiunque sia interessato al brand, troverà la giusta soluzione.

La seconda piattaforma Forthing, la U-Tour, sarà invece dedicata ai veicoli MPV di dimensioni più grandi. Questi saranno disponibili sia con 5 che con 7 posti. Ad un primo momento vi saranno solo a disposizione le versioni termiche a benzina e dual fuel, ma poi arriveranno anche i modelli full hybrid HEV. Sarà anche disponibile una versione autocarro N1 omologata a 5 posti, per chi cerca un veicolo da trasporto merci.

La storia Forthing: anni di esperienza

Non sono state confermate le modifiche specifiche per i modelli destinati al mercato italiano. La TC8 Srl ha per ora assicurato che l’equipaggiamento sarà tuttavia completo, con finiture di qualità e un rapporto qualità-prezzo molto allettante. La stessa società si occuperà anche della gestione del service, così da donare un’assistenza affidabile per i clienti Forthing.

Per chi non avesse ancora una certa familiarità con Forthing, sappiate che non è una società qualunque. Si tratta di un marchio con una grande capacità produttiva di oltre 500.000 veicoli all’anno. Non si tratta poi di un’azienda appena nata, anzi, essa vanta una lunga esperienza nel settore automobilistico e negli ultimi 20 anni ha distribuito circa 2 milioni di veicoli. Tramite il suo debutto imminente sul mercato italiano, la Forthing diverrà finalmente disponibile anche anche per noi. Curiosi di saperne di più?