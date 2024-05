Nella frenesia quotidiana, l’iPhone è diventato il nostro fedele compagno. Ma cosa accadrebbe se ci trovassimo improvvisamente di fronte a uno schermo bloccato. Totalmente incapaci di accedere al nostro prezioso dispositivo? Si tratta di una situazione che può manifestarsi in vari modi. Magari abbiamo dimenticato il codice di sblocco. Oppure il telefono è andato in “tilt” durante un aggiornamento. Indipendentemente dalla causa, affrontare una situazione simile può essere fonte di stress. Ma non temete, esistono diverse strategie per superare questo ostacolo e riottenere il controllo del vostro cellulare.

Ritorna a controllare il tuo iPhone

Una delle situazioni più comuni è quella in cui ci si trova di fronte a uno schermo che mostra la scritta “iPhone disabilitato“. Ciò a causa di numerosi tentativi falliti nell’ inserire il codice di protezione. In questo caso, una delle soluzioni è utilizzare l’opzione “Sblocca con ID Apple” direttamente dal telefono. Basta inserire il codice di sblocco finché non appare il messaggio “Inizializza iPhone”. Da qui bisogna seguire le istruzioni mostrate sul display per completare il processo. Una volta terminato tutto, il telefono sarà nuovamente accessibile e potrete configurarlo con un nuovo PIN di sicurezza. Ad ogni modo, è importante notare che questa opzione richiede che lo smartphone sia aggiornato alla versione più recente di iOS. Ma soprattutto che sia connesso a Internet.

Se però non riuscite ancora ad accedere o non avete la possibilità di connettervi a una rete, potreste dover utilizzare altre strategie. Per esempio, un’altra situazione comune è quella in cui ci troviamo di fronte a un iPhone bloccato a causa dell’IDApple. Ciò può accadere se abbiamo dimenticato la password. Oppure se l’account è stato chiuso per motivi di sicurezza. In questo caso, ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare per recuperare l’accesso all’ account. Uno di questi è utilizzare la “Chiave di recupero”. Ovvero un codice speciale che consente di reimpostare la password dell’ ID Apple. Se non avete questa Chiave è possibile utilizzare l’autenticazione a due fattori tramite un dispositivo affidabile. Come un altro iPhone o un Mac. Una volta completato il processo, reimpostate le informazioni di sicurezza e riprendete il controllo del vostro device.