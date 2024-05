Il monitor è uno strumento essenziale per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare un computer desktop, sul mercato si possono trovare infinite varianti, come ad esempio il modello di casa Samsung, che oggi ha un costo effettivo inferiore addirittura ai 100 euro.

Stiamo parlando del monitor Samsung S24C312, i più attenti avranno già carpito alcune informazioni dal numero del modello, essendo comunque un prodotto con 24 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, trattasi comunque di un pannello IPS LCD con refresh rate a 75Hz, ed un tempo di risposta di soli 5 millisecondi.

Monitor Samsung in promozione su Amazon

Samsung ha lanciato tantissimi monitor su Amazon, uno dei più apprezzati e richiesti resta sicuramente il suddetto, in quanto riesce a concentrare in un prezzo ridotto, tutto ciò che l’utente va desiderando. Ad oggi può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 99 euro, cifra ridottissima rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere sul mercato, capace quindi di avvicinare la maggior parte degli utenti, e ricordando essere comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce a coprire tutti i singoli difetti di fabbrica. Potete acquistarlo a questo link.

Nella parte posteriore si trova tutta la connettività del caso, infatti non manca una porta HDMI, per il collegamento diretto di un qualsiasi trasmettitore video, che sia una console, un notebook, un hard disk con uscita HDMI, o anche semplicemente uno smartphone con il convertitore apposito. A differenza di quanto si potrebbe pensare, per la fascia di prezzo di posizionamento, il prodotto ha altoparlanti incorporati, per un audio di ottima qualità, con supporto AMD FreeSync, così da riuscire a ridurre al massimo i problemi di tearing delle immagini, sia per quanto riguarda la visione di film, ma sopratutto per il gaming.