Il tanto atteso restyling di Model S e Model X è realtà. Tesla ha ufficializzato l’arrivo delle versioni model year 2021 per entrambe le proprie vetture elettriche e le novità di certo non mancano.

Se dal punto di visto estetico i cambiamenti sono minimi e riguardano solo piccole parti o aree delle vetture, se si guardano gli interni si resterà a bocca aperta. Sia su Model S che su Model X l’abitacolo è stato completamente stravolto e ridisegnato.

Gli ingegneri di Tesla hanno deciso di introdurre un volante futuristico con il design sportivo. La corona infatti è tagliata e questa scelta permette una maggiore visibilità sulla strada e sul cockpit. Dietro il volante trova spazio un display da circa 12 pollici che permette di avere sotto controllo tutte le informazioni di guida.

Tesla rivoluziona Model X grazie ai nuovi interni futuristici

Anche la console centrale è stata profondamente rinnovata. Adesso troviamo uno schermo da 17 pollici che permette di gestire sia il sistema di infotainment che tutte le funzionalità della Model X.

Le indiscrezioni riguardanti questo restyling si stavano susseguendo già da tempo. Alcuni prototipi sono stati avvistati nei pressi della sede centrale a partire dallo scorso anno. Inoltre, la chiusura delle fabbriche avvenuta a Natale e prolungata fino a gennaio era l’indizio più eclatante che le nuove versioni di Model S e Model X erano vicine.

Con il nuovo anno è arrivata anche una conferma indiretta da parte di Tesla. Il gruppo infatti ha invitato i dipendenti a esaurire stock disponibile per le due vetture elettriche. Una scelta del genere serviva per liberare spazio nei magazzini e accogliere le nuove versioni.

La Tesla Model X restyling è già disponibile sul configuratore ufficiale per quanto riguarda gli Stati Uniti mentre bisognerà ancora aspettare per acquistarla in Italia. I modelli disponibili saranno a 5 e 7 posti in versione Long Range e Plaid e il prezzo parte 99.990 euro.