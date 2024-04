Il Nothing Phone (1) ha sconvolto il mercato per via del proprio design unico quando è stato presentato nel corso del 2022. La Gliph Interface è qualcosa di mai visto prima e, da allora, il brand si è ricavato una nicchia di mercato in continua evoluzione.

A distanza di circa due anni, il brand sta ancora supportando attivamente il proprio device e il lancio dell’update Nothing OS 2.5.5 ne è la dimostrazione. Il nuovo aggiornamento software può contare su un changelog molto ricco.

L’azienda ha introdotto nuove funzionalità, miglioramenti all’esperienza utente e anche bug fix per rendere il Nothing Phone (1) un device estremamente attuale. Infatti, il capostipite sta ricevendo lo stesso aggiornamento rilasciato anche per i nuovi modelli chiamati Phone (2) e Phone (2a).

L’ultimo aggiornamento software di Nothing Phone (1) integra ChatGPT, un incremento della RAM e tanto altro ancora

Dal punto di vista della sicurezza, l’update introduce le patch di sicurezza Android aggiornate a maggio 2024. In questo modo, il device sarà protetto contro tutte le vulnerabilità più recenti.

Inoltre, il brand ha integrato ChatGPT sul proprio device. Gli utenti potranno trovare il nuovo widget dedicato al chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale direttamente sul proprio smartphone. Attraverso un semplice click sarà possibile avere accesso alle conversazioni e sfruttarne le potenzialità.

Sarà possibile richiamare ChatGPT attraverso una gesture dedicata o tramite le cuffie Ear (a) e Ear. Come se non bastasse, sarà possibile effettuare degli screenshot da condividere direttamente all’interno di ChatGPT.

Un’altra importante feature che riceve il Nothing Phone (1) è Booster per la memoria RAM. Una volta attivato dalle Impostazioni, sarà possibile ampliare virtualmente la RAM e migliorare la fluidità del telefono e ampliare l’immagazzinamento di informazioni.

L’Intelligenza Artificiale sarà integrata anche a livello software nel sistema operativo e un algoritmo basato su IA permetterà di gestire alcuni aspetti del device. In particolare, elementi come la luminosità automatica saranno gestite in maniera migliore e più efficiente.

Non mancano novità grafiche come animazioni inedite per i widget e bugfix generali per migliorare l’esperienza utente. L’update è in fase di rollout e presto arriverà su tutti i device internazionali.