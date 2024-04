ChatGPT la famosa intelligenza artificiale, sta dimostrando di non aver frontiere imposte nel mondo reale, andando a specializzarsi anche nelle materie più discostanti dalla tecnologia ma soprattutto dal suo uso. Questo sicuramente ci fa capire come la tecnologia sta avanzando andando sempre a evolversi senza un punto di fine.

La famosa AI è stata messa a confronto con degli psicologi per vedere le differenze tra la mente umana e quella artificiale.

ChatGPT, cosa centra con la psicologia?

Di recente uno studio pubblicato su Frontiers ha messo a confronto l’intelligenza artificiale e i veri psicologi in materia di comprensione e gestione delle emozioni e dei vari bisogni umani nelle varie sessioni di terapia. I vari ricercatori hanno comportato questo esperimento su modelli linguistici di grandi dimensioni come ad esempio ChatGPT-4. Andando così a valutare una materia molto importante nella psicoterapia ovvero l’intelligenza sociale.

Dallo studio effettuato si è riportato che la famosa ChatGPT-4 è riuscita nell’impresa di superare tutti gli psicologi messi a prova nell’esperimento. Mentre le altre intelligenze artificiali messe alla prova hanno superato la meta degli psicologi, alcune paragonabili a essi mentre altre totalmente inferiori.

Gli LLM sono dei sistemi molto avanzati di IA come ChatGPT, che si cibano per il loro addestramento di grandi quantità di fonti scritte. Capaci di comprendere e dare una generazione come risultato. Grazie al deep learning ovvero delle tecniche che comportano l’utilizzo delle reti neurali per permettere alla macchina di svolgere vari compiti sono anche esse legate alla psicoterapia.

Lo studio effettuato ha intrapreso in questo fantastico esperimento ben 180 psicologi appartenenti all’Università King Khalid in Arabia Saudita, i quali erano divisi in studenti di laurea e dottorato. Essi sono messi alla prova come ChatGPT, a 64 vari scenari presenti sulla Scala di intelligenza sociale.

I risultati invece hanno dimostrato una differenza tra i diversi modelli di IA a livello prestazionale, ma anche tra gli psicologi. Sollevando un mucchio di domande per quanto riguarda il suo futuro utilizzo.