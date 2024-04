In queste ore, OnePlus ha avviato il rollout del nuovo update software per il Nord 3. Il device si sta aggiornando la OxygenOS alla versione 14.0.0.510 nei paesi asiatici e presto l’aggiornamento arriverà anche per i dispositivi internazionali.

Si tratta di un update software molto interessante in quanto integra diverse feature richieste dalla community e pensate per migliorare l’esperienza utente e la sicurezza del device. Infatti, il produttore ha integrato le nuove patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2024. In questo modo, il sistema Android è protetto da tutte le più recenti vulnerabilità che potrebbero compromettere i dati sensibili degli utenti.

Dal punto di vista delle funzionalità, OnePlus ha lavorato per rendere migliore e agevole l’usabilità generale del Nord 3. In particolare, il brand ha introdotto la possibilità di effettuare una “Cattura parziale dello schermo”. Accedendo alla Smart Sidebar, sarà possibile effettuare degli screenshoot solo su determinate aree dello schermo, facilitando la condivisione delle informazioni senza dover acquisire tutta la schermata.

Passando al comparto fotografico, il produttore ha migliorato le possibilità di editing delle foto. Sarà possibile creare un collage di immagini senza applicare le cornici, in questo modo aumentano le possibilità di personalizzazione delle immagini da salvare sul device o condividere con gli amici.

Tra le novità di sistema troviamo anche la regolazione del volume per le singole app e la possibilità di accedere la torcia tenendo premuto il tasto per diminuire il volume. Si tratta di accorgimenti che possono migliorare l’esperienza utente attraverso scorciatoie semplici ma efficaci.

Come sempre in questi casi, l’update è in fase di rilascio a scaglioni. Se non è già comparsa la notifica di aggiornamento, bisogna pazientare. È possibile effettuare una ricerca manuale recandosi nel menù Impostazioni, cliccare su Informazioni dispositivo e in seguito su OxgenOS. Questa procedura permetterà di collegarsi ai server di OnePlus e verificare se è possibile scaricare il pacchetto OTA.