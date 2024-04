Oggi ogni persona ha un suo PC e relativi sistemi operativi istallati. Molti hanno il nuovo software della Microsoft Windows 11 che funziona molto bene, ma possiamo dire addio al bloatware, grazie ad una nuova utility chiamata Tiny11.

Tiny11 è un utility veramente nota a molte persone tipo i power user e molti smanettoni che riesce a rimuovere delle funzioni superflue o per meglio dire impopolari dal sistema operativo del colosso Microsoft. Questa utility riesce ad ottimizzare la velocità di avvio, la configurazione e facilita anche l’uso di Windows 11. Comunque gli sviluppatore di Tiny11 hanno rilasciato recentemente la versione Tiny11 Builder, un app simile che lavora direttamente dal file d’istallazione del sistema operativo. Una novità di questa nuova versione che va a rendere felici gli utenti è il fatto di rendere “universale” il suo uso. Questa versione quindi è adatta per qualunque sistema operativo. Tiny11 Builder come dichiarato dagli sviluppatori ci è voluto un anno per crearla, riscrivendo tutto il suo codice. Adesso si può usare con qualsiasi versione di Windows 11, dice NTDEV su X. L’unico trucco è adottare un sistema di scripting PowerShell, almeno da rendere il tool più potente e versatile rispetto al vecchio, ovvero un derivato di MS–DOS.

Per usare la Tiny11 Builder la procedura è molto semplice. Si parte con lo scaricare lo Script e la sua immagine da analizzare, poi bisogna lanciare lo script in PowerShell. Doppo poco tempo il sistema verrà ripresentato “snellito” e ottimizzato pronto per essere installato sul proprio computer. Lo script inoltre è al 100% open-source per chi è interessato a comprendere la sua funzione. Tiny11 Builder, come spiegato dallo sviluppatore, si basa sull’uso di tool esclusivamente Microsoft, come DISM (Deployment Image Servicing and Management). L’unico file che è possibile eseguire è quello firmato da Microsoft che si occupa di compilazione d’immagini proveniente da ADK (Assessment & Deployment Kit) di Windows 11.