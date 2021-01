Lo sviluppo di nuovi device da parte di Huawei non si ferma. Nonostante il BAN imposto dagli Stati Uniti si faccia ogni giorno sempre più duro, il produttore cinese continua imperterrito per la propria strada.

Ecco quindi che non sorprende scoprire che Huawei Technologies presenterà dei nuovi device nel corso dei prossimi mesi. In particolare, sembra che il produttore sia intenzionato a lanciare dei nuovi smartwatch. La conferma indiretta arriva dalla richiesta di registrazione di un marchio depositata dall’azienda.

Il nuovo marchio si chiamerà “Nova Watch” e lascia presumere che una nuova serie di smartwatch sono in fase di sviluppo. Il brand in questione è molto conosciuto e diffuso nel mercato asiatico e non solo, in quanto Huawei lo ha sfruttato per caratterizzare alcuni smartphone. Ad essere inedito invece è l’abbinamento del marchio al mondo degli smartwach.

Huawei verso il lancio di nuovi smartwatch

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, sembra che Huawei renderà i dispositivi della famiglia Nova Watch molto unici e particolari. Infatti gli smartwatch saranno caratterizzati da una forte vocazione fashion e saranno orientati ad un pubblico particolarmente giovane.

Inoltre, attraverso questo ulteriore marchio, Huawei potrebbe finalmente rendere Nova un brand indipendente. Negli scorsi mesi, il colosso ha considerato questa possibilità senza però continuare con ulteriori interventi. Tuttavia, bisogna considerare che la situazione è cambiata notevolmente nell’ultimo periodo.

Huawei infatti ha venduto Honor che rappresentava la storica controllata del gruppo. Considerando questa vendita, Huawei potrebbe pensare di creare un nuovo sub-brand scorporando una linea di prodotti forte come Nova.