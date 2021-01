Huawei ha annunciato il debutto della nuova famiglia MateBook per il mercato Asiatico. La serie di laptop è composta da MateBook 13, MateBook 14 e MateBook X Pro 2021. Come è possibile intuire dal nome, l’ultimo device è il più potente e prestazionale della famiglia.

Huawei ha scelto di dare il via in madrepatria ai preordini per il MateBook X Pro 2021, mentre la disponibilità per l’acquisto si avrà a partire dal 20 gennaio. Le colorazioni disponibili sono due, Gray e Teal, mentre il design ricalca quello dei precedenti modelli.

Nonostante all’esterno possa sembrare simile alla generazione precedente, le vere sorprese sono sotto la scocca. Infatti si parte dal nuovo display da 13.9 pollici caratterizzato da una risoluzione da 3K e un aspect ratio da 3:2. Il pannello scelto supporta la gamma colori sRGB al 100% e lo schermo copre il 91% della superficie disponibile grazie alle cornici ridotte.

Huawei MateBook X Pro 2021 può vantare una scheda tecnica senza compromessi

Il cuore di MateBook X Pro 2021 è composto dalla combinazione di SoC, RAM e SSD. Sono tre le combinazioni disponibili tra cui la più potente è caratterizzata da un processore Intel Core i7 di 11a generazione. A supporto del sistema ci saranno fino a 16GB di memoria RAM e 1TB di SSD.

Huawei ha anche scelto di utilizzare un Touchpad in grado di migliorare la risposta e la sensibilità al tocco. MateBook X Pro 2021 potrà contare anche su quattro speaker per un esperienza di ascolto immersiva. Non mancheranno tutte le tecnologie proprietarie del produttore come Huawei Share, lo Store e il supporto alle Quick Applications.

I prezzi di del nuovo laptop Huawei sono da intendersi relativi al mercato Cinese. Non si hanno conferme se questo device arriverà da noi ne tanto meno si conosce l’eventuale prezzo. Partendo dalla configurazione con processore i5 e memorie da 16/512 GB, il prezzo al cambio è di 1144 euro. La variante i7 e 16/512 GB arriva a sfiorare i 1270 euro mentre la più potente con i7 e 16 GB/1 TB supera i 1530€.