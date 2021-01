Cristiano Ronaldo è una celebrità conosciuta anche da chi non è appassionato di calcio. Le sue prodezze sul campo sono note a tutti e il calciatore è molto attivo anche al di fuori del campo con varie sponsorizzazioni.

Tra le sue apparizione legate al mondo videoludico spicca certamente quella con eFootball PES 2021 Season Update. Infatti, Cristiano Ronaldo è uno dei testimonial del titolo, tanto da apparire sulla copertina ufficiale del gioco.

Tuttavia, trovare il calciatore su PES 2021 non è strano, anzi è normale e scontato. Diventa decisamente più particolare se Cristiano Ronaldo diventa uno dei protagonisti di un battle royal. In particolare, l’atleta impersona un cacciatore di taglie per il gioco Garena Free Fire.

Cristiano Ronaldo presta il volto ad cacciatore di taglie per un battle royale

Lo stesso calciatore della Juventus ha mostrato il trailer sul proprio profilo Instagram. Il video è diviso in due parti ed è disponibile esclusivamente sul profilo di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto emerso, il personaggio che interpreta si chiama Chrono e deve sbarazzarsi di una serie di nemici che si pongono sul suo cammino.

Infatti, l‘obiettivo del cacciatore di taglie è quello di riuscire a salvare un bambino. A giudicare dalle immagini, il bambino ha il volto del vero figlio del calciatore chiamato Cristiano Junior.

Per chi non conoscesse Garena Free Fire, lo sviluppo del titolo è curato dai ragazzi di 111 Dots Studio. Il battle royale è disponibile sia per Android che per iOS ed è stato uno dei giochi di maggiore successo nel 2019. Dopo un 2020 altrettanto positivo, il 2021 inizia alla grande per il gioco con una sponsorizzazione di questo livello.