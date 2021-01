Rinunciare ad un bonifico istantaneo facile facile nemmeno a pensarci. Questo il pensiero che permea nelle menti dei numerosi clienti Unicredit e Sanpaolo investiti da un nuovo messaggio che conferma uno strano accredito sul proprio conto corrente. Siamo proprio nel caso in cui bisogna prestare la massima attenzione perché, periodo festivo a parte, nessuno regala niente per niente.

La Polizia Postale, infatti, ha scoperto l’inganno in quello che è stato confermata a tutti gli effetti come l’ennesima truffa via email che colpisce a caso i clienti censiti presso i suddetto istituti bancari. Sarebbe bello ricevere denaro senza colpo ferire ma apriamo gli occhi perché sta succedendo un disastro.

Truffa del bonifico inspiegabile: ecco come funziona

Molti l’hanno catalogata come frode del bonifico fantasma ed in effetti questo è quanto. Un dubbio messaggio email giunge alla casella di posta elettronica di potenziali clienti bancari. Non è detto che si abbiano rapporti d’intesa con gli istituti in quanto gli hacker colpiscono a caso nel tentativo di truffare quanta più gente possibile. Le banche, anche in questo caso, hanno zero responsabilità in quanto non vi è alcun coinvolgimento diretto. Anzi sono proprio gli istituti ad esortare alla massima cautela nei confronti del phishing.

Forti delle nostre conoscenze nel campo delle frodi via email sappiamo che al testo segue un link pericoloso il cui scopo è ridirezionare l’utente verso un sito fasullo copiato dall’originale. Qui si trova un questionario da riempire con i proprio dati bancari e personali utili per la ricezione dei soldi. Dall’apertura della pagina ad un conto svuotato il passo è breve. Dopo la compilazione ed alla pressione del tasto Invio iniziano i guai.

Valgono come al solito i consigli principali per evitare guai. In particolare occorre segnalare l’accaduto alle autorità competenti, richiedere delucidazioni al proprio istituto bancario e bloccare il mittente avendo cura di cestinare il messaggio e non inoltrarlo ad altri contatti.