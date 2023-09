Il nuovo Battery Center Technology creato dal gruppo Stellantis a Mirafiori fungerà da sede di sviluppo e di testing per celle e batterie destinati ai modelli di auto elettriche della casa. La sede rappresenta il punto centrale per la ricerca e lo sviluppo incentrato sul powertrain elettrico.

Al momento una struttura uguale è in costruzione anche negli USA. Stellantis dimostra la volontà di creare una rete di produzione non solo in Europa, ma in tutto il globo. Solo per la sede a Mirafiori ha investito 40 milioni di euro per creare un reparto dedicato alla creazione di batterie che cambieranno il futuro, destinate al mercato orientale ed, ovviamente, europeo. Inoltre, il centro ha “dato lavoro” a più di 100 dipendenti.

Il Technology Center

La dirigente del centro è la Dr.ssa Paola Baratta ed ha spiegato il percorso che impiegheranno le celle e le batterie nel Battery Center Stellantis, da quando vengono sviluppate fino a che non entrano nelle camere climatiche. Di quest’ultime nel centro ne esistono 24 destinate alle batterie e 8 invece per le celle, dove vengono sottoposte a test termici con sbalzi di temperatura che vanno da meno 40 gradi fino a superarne i 60. Tali test servono per accertare la resistenza e la durata di ogni singolo pezzo.

La fase di test è molto più complessa di quanto si pensi. La Direttrice ha infatti spiegato che questa può durare dai 15 giorni fino a raggiungere un anno. Nella sede arrivano solo i prototipi, poi avviene tutta la fase di sviluppo precedente alla produzione in serie e al successivo assemblaggio in linea.

La struttura di Mirafiori può arrivare a testare fino a 47 confezioni di batteria in parallel. Inoltre è stato progettato per subire una futura espansione. Si presume l’aggiunta di un sistema di alimentazione che sarà in grado di gestire 2,2 megaWatt (MW) e 1,2 chilovolt (kV) per ogni cella. Un lavoro davvero impressionante che aiuterà lo sviluppo di vetture elettriche ed ecologiche e l’espandersi di questo settore di mercato.