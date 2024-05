Auto elettriche, le batterie hanno un'azienda al dominio: è CATL

Se ci sono delle auto elettriche, il merito è anche delle batterie che riescono a dargli vita. Come esistono delle aziende che costruiscono veicoli elettrici, dunque ci sono anche aziende che realizzano batterie per alimentare i veicoli elettrici. A quanto pare il dominio attualmente spetta ad un colosso in particolare che ha il nome di CATL.

La quota di mercato che detiene l’azienda è quasi del 38% contando solo i primi tre mesi del 2024 in corso. Entrando più specificamente in quelli che sono i dati, da gennaio allo scorso mese di marzo la richiesta complessiva delle batterie è arrivata a registrare un valore pari a 158,8 GWh. Al secondo posto c’è BYD, mentre al terzo ecco LG Energy Solution.

CATL domina con BYD ed LG al seguito, ecco la restante parte della classifica

Il quarto posto è attualmente occupato da Panasonic che infatti ha registrato un calo pari al 12,6% rispetto al 2023 nello stesso periodo. A seguire ecco Samsung SDI che attualmente occupa il quinto posto con una crescita del 36,3% compiuta durante i primi tre mesi di questo 2024. A trainare il marchio sono state le vendite positive di modelli come BMW i4/i5/i7 e Audi PHEV in Europa. Ottime anche le vendite derivanti da Rivian con le R1T/R1S in Nord America.

Ecco la classifica attuale dei primi tre mesi del 2024:

CATL: 60,1 GWh – 37,9% di market share BYD: 22,7 GWh – 14,3% di market share LG Energy Solution: 21,7 GWh – 13,6% di market share Panasonic: 9,3 GWh – 5,8% di market share Samsung SDI: 8,4 GWh – 5,3% di market share SK On: 7,3 GWh – 4,6% di market share CALB: 6,3 GWh – 4% di market share EVE: 3,6% – 2,3% di market share Guoxuan: 3,4 GWh – 2,1% di market share SVOLT: 2,7 GWh – 1,7% di market share “Altri”: 13,4 GWh – 8,4% di market share

La classifica conferma dunque il predominio delle aziende asiatiche nel settore, mentre l’Europa cerca di ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi, ma con notevoli sfide da affrontare.