TIM, arrivano le offerte Power estive con 300 giga al mese

TIM è ancora una volta in cima alle classifiche di gradimento. Il gestore ha dato prova di una grande forza pubblicando le sue migliori offerte mobili che rispondono al nome di Power. Non serve fare pubblicità alle promo, in quanto sono famosissime da mesi.

Era l’unico modo che il gestore italiano ne aveva per provare a mettere in difficoltà le aziende rivali che ad oggi corrispondono perlopiù a gestori virtuali. Il 2023 era terminato con delle offerte straordinarie che tuttora sembrano essere disponibili. A suo di minuti, giga in messaggi TIM sta rispondendo al fuoco nemico, piombando in casa di altri provider e rubando clienti in quantità. Se qualcuno credeva infatti che le Power fossero scomparse, si sbagliava in quanto sono ancora presenti. Per poterle sottoscrivere bastano questa volta pochi euro e c’è anche una promozione straordinaria.

TIM, le nuove promo si chiamano Power ed hanno tutto al loro interno

Con TIM che è sempre in prima linea tra i gestori interessati a recuperare nuovi utenti, non ci sono dubbi: ci si becca qualità, quantità e stavolta anche convenienza. Ogni provider riesce infatti in qualche modo a seguire questi canoni ed è per forza di cose che anche il gestore italiano vi si è dovuto abituare.

Dopo aver visto il trionfo dell’ultima parte del 2023, TIM ha ritenuto opportuno ripristinare le sue migliori soluzioni. Al momento sono infatti disponibili tre offerte della gamma Power, piene di contenuti ed con un prezzo speciale per il primo mese.

La Power Special è la migliore e costa 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e infine 300 giga in 5G.

La Power Iron e la Power Supreme Easy hanno prezzi ancora più bassi. Rispettivamente con 6,99 e 7,99 € al mese è possibile sottoscriverle avendo minuti ed SMS uguali alla Special. La prima ha 150 giga in 4G mentre la seconda ben 200 giga in 4G. Solo il primo mese il prezzo equivale a 0 € per tutti.