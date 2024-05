La Nuova BMW Serie 1 2024: cosa vedremo con il restyling

BMW è pronta a lanciare una versione rinnovata della Serie 1 entro la fine del 2024. La società promette ai suoi clienti e agli amanti del brand una nuova esperienza di guida, ancora più entusiasmante di quanto lo fosse in passato, e un design aggiornato per l’hatchback bavarese. L’auto “originale” ha effettuato il suo debutto nel 2019 ed ha subito guadagnato una solida fanbase. Ora dopo anni ritorna per affascinare con un nuovo look a tutto tondo.

Un delle novità più attese riguarderà l’aspetto estetico. La BMW Serie 1 in nuova versione avrà un frontale ridisegnato che presenterà una calandra a doppio rene più grande. Anche le luci subiranno un aggiornamento in confronto al modello del 2019, prendendo invece ispirazione dalla più recente BMW X2 e dalla X1. La versione rinnovata si distinguerà sulla strada con i suoi quattro terminali di scarico e nuove colorazioni per la carrozzeria, oltre a cerchi in lega fino ad ora mai visti.

La BMW Serie 1 riceve una bella rinfrescata

Gli interni della Serie 1 avranno anch’essi un cambio di stile. La BMW apporterà diverse ed importanti modifiche, confermate da alcune foto spia che girano sul web. Da queste si nota anche un nuovo selettore del cambio, prese di ricarica aggiuntive vicino ai portabicchieri e un cruscotto completamente rivisitato. Esso includerà, per la gioia degli amanti della tecnologia e del brand, un’innovativa strumentazione digitale.

Le motorizzazioni, come il resto, riceveranno un upgrade. Secondo alcune informazioni, il modello di punta avrà in dotazione un motore turbo da 2.0 litri a quattro cilindri. Con questo motore sarà capace di produrre una potenza impressionante e di arrivare a ben 320 CV. Altre opzioni includeranno un motore da 1.5 litri con 136 cavalli, un Mild Hybrid benzina da 170 e 218 CV ed un Mild Hybrid Diesel da 163 e 211 CV. Ora non possiamo far altro che ricevere le conferme ufficiali dalla stessa BMW, ma se tutte queste info fossero reali allora davvero si avrà davanti un automobile pazzesca.