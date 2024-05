Le e-bike e i monopattini elettrici sono divenuti un mezzo molto popolare tra le persone di tutto il mondo grazie al loro basso impatto ambientale e alla facilità con cui consentono di spostarsi. Non tutti sanno che dietro tali veicoli si nasconde una preoccupazione legata alla sicurezza delle loro batterie. Pare che in diversi Paesi, tra cui il nostro, ci sono stati diversi incidenti in cui queste hanno preso fuoco mentre erano in carica. mettendo in pericolo non solo i loro proprietari ma anche le strutture a cui erano collegate. La causa principale di questi incidenti è spesso attribuita alle batterie di bassa qualità. La maggio parte di esse sono prodotte in Cina e riguardano prodotti di fascia bassa.

Come faranno a diminuire il rischio di incendio delle batterie?

Per affrontare questo problema, la Cina ha ideato un nuovo piano chiamato “Safety Technical Specification for Lithium-ion Batteries Used in Electric Bicycles”. Tale piano andrà a regolamentare il design, la produzione e la vendita delle batterie che sono destinate sia alle e-bike che ai monopattini elettrici. In questo modo si dovrebbe riuscire a migliorare la qualità produttiva di questi dispositivi, diminuendo il rischio di incendio.

I produttori cinesi avranno tempo fino al 1 novembre 2024 per adeguarsi alle nuove normative, altrimenti non potranno più vendere i loro prodotti sul territorio nazionale. Ciò vuol dire anche che il provvedimento al momento riguarda solo il mercato interno cinese, ma potrebbe impattare anche su quello totale delle e-bike. Il motivo si ricollega alla stessa motivazione degli incendi: la maggior parte dei modelli in vendita in Europa e negli Stati Uniti proviene proprio dalla Cina.

Le batterie cinesi sono ovunque e dunque l’adozione di regole più rigide per aumentare la sicurezza è vista sicuramente un vantaggio per tutti. Sebbene ciò possa portare a un lieve aumento dei prezzi per alcuni modelli più economici, si tratta di un’azione impossibile da evitare. Meglio un costo più elevato che gli incendi. Per coloro che posseggono una e-bike o un monopattino, avvisiamo che i problemi di sicurezza si verificano principalmente con batterie economiche acquistate online da fonti non affidabili e montate da personale non qualificato.