Google: i Pixel saranno riparabili con strumenti semplici

Cosa occorre per riparare uno smartphone? In generale serve una gamma di strumenti molto particolari, i quali sono in dotazione ai centri autorizzati. A svoltare potrebbero essere in futuro i dispositivi della gamma Google Pixel.

Il diritto alla riparazione è sicuramente un principio sul quale stanno lavorando molte aziende ultimamente. Questo garantirebbe ai proprietari degli smartphone la possibilità di riparare il loro smartphone senza particolari patemi d’animo. Google avrebbe in programma di rendere disponibile un programma di riparazione sempre più vasto.

I Google Pixel si potranno riparare tranquillamente e in autonomia a casa

Le dichiarazioni arrivano direttamente dal direttore delle operazioni dell’area hardware consumer di Google, ovvero Steven Nickel. Egli ha affermato che tutti gli utenti che hanno uno smartphone della gamma Pixel dovrebbero poter riuscire a riparare il proprio smartphone con quello che hanno a disposizione addirittura nel “cassetto della cucina“. Non bisognerebbe dunque consentire il rimedio solo ed unicamente con strumenti particolari in dotazione ai centri di assistenza.

Stando a quanto riportato, il modo per riuscire ad arrivare a questo obiettivo è limitare il quantitativo di colla che si usa per sigillare ogni smartphone:

“Durante la mia visita al centro di riparazione in Giappone, ho notato un’efficace organizzazione nel processo di smontaggio di un particolare dispositivo. Le varie fasi erano suddivise in postazioni specializzate, tra cui una dedicata esclusivamente alla rimozione della colla e dei suoi residui. Questi ultimi, una volta raschiati via, assomigliavano alle palline appiccicose create giocando con la gomma cementante durante le lezioni d’arte da bambini.”

In questo caso non si parla di uno smartphone di ultima generazione, bensì della gamma Pixel 3 di Google. Dall’epoca qualcosa effettivamente è cambiato e ogni prodotto del colosso americano dispone di un punteggio molto alto nella valutazione dell’autoriparazione. In futuro dunque Google promette che sarà possibile riparare i suoi smartphone senza utilizzare strumenti particolari.