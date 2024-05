Ecco la nuova Dacia Stepway, scopriamola insieme

Dacia è da anni una delle aziende più in salute d’Europa e d’Italia, un dato che siamo riusciti ad avere grazie all’enorme numero di auto vendute negli ultimi anni, soprattutto quando si parla di macchine GPL, dove l’azienda romena è l’autentica regina. Macchine belle, durature e che costano poco, questa è la strategia azzeccata di Renault, che ha permesso al brand di rialzarsi dopo un momento non troppo bello, ma che adesso l’azienda romena si è lasciata alle spalle. Già da diverso tempo sappiamo per certo che la Dacia C-Neo arriverà sul mercato, la notizia di oggi però riguarda una grande novità, che potrebbe effettivamente diventare realtà, la nuova Stepway, che secondo i francesi de L’Argus, sempre ben informati quando si parla di cose di Renault, dovrebbe uscire fra tre anni, ovvero nel 2027.

Secondo i rumor sarà un B-Suv che andrà a fare da concorrenza interna alla Captur, come dimensioni parliamo di 4,15 metri di lunghezza, presenterà un design sarà spigoloso, sempre sulla falsa riga della nuova Duster. Sarà quindi un’auto importante dal punto di vista delle dimensioni, più o meno come i suoi due fratelli Duster e Bigster (in arrivo a breve), ed è per questo che siamo certi che troverà un grande apprezzamento fra la critica.

Altri dettagli fondamentali riguardo la Dacia Stepway

Siamo venuti a conoscenza del probabile nome proprio grazie al nome in codice del progetto, datogli da Dacia stessa, ovvero Stepway 2.0, che come stile ricorda il concept Manifesto di fine 2022. Gli interni saranno gli stessi della nuova Sandero, con una plancia semplice ma di qualità, avrà un touch screen centrale o eventualmente un Media Control nella versione entry level. Per quanto riguarda il motore, la Stepway 2.0 sarà solo termica e monterà il GPL da 120 cavalli e il 1.2 Eco-G 12 V della Duster 3 2026.

Per quanto riguarda la parte ibrida, presenterà tre cilindri 1.2 TCe 115 a 12 V con cambio automatico EdC, oltre alla versione 48 V a 140 cavalli, sempre secondo le informazioni trapelate ci sarà anche una full hybrid da 170 cavalli. Infine parlando del prezzo, dovrebbe oscillare dai ventimila ai venticinquemila euro, però per adesso questa rimane soltanto una speculazione.