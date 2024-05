Stanno girando ormai da tempo alcuni messaggi generati dall’intelligenza artificiale in grado di mettere in crisi gli utenti. È proprio così che si diffonde una truffa nel 2024, ovvero con un testo che arriva tramite e-mail e che contiene una truffa phishing.

In basso ci sono tutte le informazioni che riguardano sia il messaggio che il modo in cui è stato diffuso.

Truffa, è bastata l’AI per fregare migliaia di utenti con un messaggio: eccolo

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Eleanore, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Blondie-Eleanore nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi“.

Secondo quanto riportato è proprio questo il messaggio che è stato in grado di diffondere il panico in Italia in poche ore. Migliaia di testimonianze sono arrivate proprio a corredare quello che sta succedendo: in tanti avrebbero perso dati personali e carte di credito. Una volta che ha cominciato a girare, questo testo ha messo in seria difficoltà gli utenti, i quali si sono ritrovati con tantissimi problemi.

La tecnica deal cosiddetto phishing dunque colpisce ancora e lo fa con un messaggio scritto male e che arriva da un mittente con un indirizzo fatto di lettere casuali. Sono proprio questi i due aspetti che vanno controllati quando arriva una mail sospetta: l’indirizzo e-mail e la lingua in cui è scritto il testo. Il consiglio è ovviamente quello di non cliccare sui link presenti all’interno del messaggio, così non si cadrà in nessun tranello.