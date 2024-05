Sentendo parlare del mercato del gaming in modo decontestualizzato a tutti viene spontaneo pensare che si tratti di un ramo florido e in fase di forte crescita con numeri a dir poco incredibili e che non sembrano avere intenzione di calare, la verità è che così non è, un noto giornalista inglese ha infatti pubblicato i dati inerenti la Gran Bretagna sul mercato dei videogiochi e in particolare delle console, Christopher Dring, di Gamesindustry, ha riportato una significativa flessione nelle vendite di console nel Regno Unito, la quale tocca tutti i principali marchi.

Sembra infatti che tutti i principali marchi stiano accusando un periodo di flessione non indifferente rispetto allo scorso anno con cali nelle vendite decisamente non indifferenti.

I numeri e le cause

Secondo i dati registrati dal giornalista Xbox Series S e X Avrebbero registrato un calo leggermente inferiore al 25% delle vendite, PlayStation 5 invece un calo leggermente superiore al 25% delle vendite, Nintendo invece un valore pari al 38% nelle vendite, dato che può sembrare il più preoccupante ma che in realtà ha un significato decisamente relativo dal momento che Switch si appresta a raggiungere la fine del suo ciclo di vita.

Secondo il giornalista le cause di questo calo delle vendite sono molteplici, in primis l’assenza di una killer app in grado di trainare le vendite di determinate console, in secondi la presenza comunque di consolle della vecchia generazione che tuttora vendono in maniera concreta e costante, basti pensare che PlayStation 4 Pro continua a vendere senza sosta, dettagli a cui ovviamente l’ho aggiunto l’aumento tangibile del prezzo sia delle console che dei videogiochi, il quale certamente non incentiva il consumatore all’acquisto.

Secondo il giornalista dunque la crisi del mercato è abbastanza evidente e soprattutto non sembra dare segni di un imminente cambio di rotta almeno per il momento, che sia arrivato il momento per le varie aziende di effettuare dei cambiamenti magari ritoccando il prezzo al ribasso ?