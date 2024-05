Microsoft di recente emesso un avviso di estrema rilevanza per gli utenti ancora in possesso di Windows 10 versione 21H2. Ovvero il supporto, per questa specifica edizione, è prossimo alla scadenza. Con l’11 giugno 2024 come data limite, le varianti Enterprise, Education e IoTEnterprise di Windows 1021H2 non riceveranno più gli aggiornamenti di sicurezza periodici. Esponendo i dispositivi ad un rischio incrementato di vulnerabilità e potenziali attacchi informatici. Tale comunicato mette in luce l’importanza fondamentale di mantenere i sistemi operativi costantemente aggiornati. Soprattutto in un contesto in cui la minaccia delle violazioni della sicurezza digitale rappresenta una preoccupazione sempre più pressante per le persone le aziende.

Windows, la soluzione di Microsoft

In risposta a questa situazione, Microsoft ha presentato due alternative principali per gli utenti. Ovvero l’aggiornamento a Windows 10 22H2 o il passaggio a Windows11. L’11 giugno 2024 segnerà l’ultima occasione per ricevere gli aggiornamenti di sicurezza per Windows10 21H2. Per questa ragione gli utenti sono caldamente incoraggiati a compiere la transizione verso le versioni più recenti del sistema operativo per garantire una protezione ottimale. Il procedimento di innovazione di cui abbiamo parlato sarà automatico per i dispositivi non gestiti da reti aziendali. Invece, le imprese dovranno pianificare attentamente la migrazione. Così da evitare interruzioni nelle loro attività quotidiane e assicurare una transizione senza problemi. È importante sottolineare che, nonostante l’invito alla migrazione, la fine del supporto per Windows1021H2 non coinvolge la versione LTSC 2021. La quale continuerà a ricevere assistenza da Microsoft fino al 12 gennaio 2027. Tale opzione rappresenta una solida scelta per le realtà che necessitano di una maggiore stabilità e continuità operativa nel lungo periodo. Garantendo la tutela e l’affidabilità dei loro sistemi informatici. Insomma, la fine del supporto per Windows10 21H2 sottolinea l’importanza di rimanere sempre aggiornati con le ultime versioni disponibili. Il tutto al fine di poter godere sempre delle migliori performance garantite da questi strumenti.