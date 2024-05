Google Pixel Buds Pro sono auricolari true wireless di qualità superiore al normale, che puntano a soddisfare tutti gli utenti che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo, essendo difatti disponibili ad un prezzo decisamente inferiore alle aspettative.

Il prodotto viene commercializzato in diverse varianti, ma sopratutto colorazioni, sono difatti ben 6 quelle disponibili su Amazon tra cui è possibile scegliere, anche se potrebbero presentare piccole differenze tra loro. Gli auricolari wireless integrano una delle caratteristiche di maggior successo: la cancellazione attiva del rumore, ciò sta a significare che l’utilizzatore riesce perfettamente ad isolarsi dall’ambiente circostante, a prescindere da ciò che effettivamente lo va a circondare.

Iscrivetevi subito qui, il nostro canale Telegram ufficiale, per avere ogni giorno le offerte Amazon ed anche tanti codici sconto gratis.

Google Pixel Buds Pro: un risparmio mai visto prima d’ora

Potete spendere davvero poco per l’acquisto delle Google Pixel Buds Pro, cuffiette di qualità compatibili con tutti i sistemi operativi, siano essi Android che iOS, così da risultare facilmente utilizzabili con ogni smartphone in commercio. Il loro prezzo consigliato sarebbe di 229 euro, ma fortunatamente Amazon ha altri piani, decidendo infatti di ridurre la spesa del 39%, fino a raggiungere il valore attuale che corrisponde a soli 139 euro. Acquistatele premendo qui.

I driver sono da 11 millimetri, risultando perfetti per l’ascolto nella maggior parte delle occasioni, con equalizzatore del volume regolabile manualmente dal consumatore, grazie all’applicazione dedicata disponibile. Il volume massimo raggiungibile è più che sufficiente, senza andare a distorcere in modo particolare la riproduzione sonora; all’interno degli auricolari troviamo Google Assistant integrato, per accedere senza mani direttamente all’assistente vocale, oltre ad un design univoco e distintivo. Una volta indossati gli auricolari sono stabili e duraturi nel tempo, facilmente utilizzabili, ad esempio, anche per lunghe sessioni di allenamento direttamente sotto la pioggia, e non solo (ma senza esagerare).