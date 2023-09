Una truffa molto pericolosa, tra le tantissime che al giorno d’oggi purtroppo troviamo in rete, è quella della SIM Swap, ovvero il meccanismo che porta il malvivente ad avere tutto il necessario per accedere al conto corrente bancario della vittima, senza che quest’ultima se ne accorga minimamente.

Il meccanismo ha inizio con la raccolta di dati sensibili ed informazioni personali, il malfattore, dati i tempi che corrono nei quali tutti condividono praticamente di tutto, non deve fare altro che collegarsi ad un social network ed effettuare una ricerca approfondita. Nel momento in cui avrà carpito il necessario, passerà alla seconda pericolosissima fase.

Per avere ogni giorno gratis le offerte Amazon, dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, disponibile solamente a questo link.

SIM Swap, questa truffa è decisamente pericolosa

A questo punto proverà a richiedere una nuova SIM all’operatore di cui la vittima è cliente, per farlo indicherà che la scheda è stata smarrita o si è rotta, riuscendo a rispondere a tutte le domande di sicurezza, proprio grazie alle informazioni raccolte sui social network. Nel momento in cui la SIM sarà effettivamente in suo possesso, avrà piena possibilità di fare quasi ciò che vuole, come tentare l’accesso al conto corrente bancario, semplicemente attivando il phishing, per poi ricevere l’SMS di conferma dalla banca sul numero di cui ha pieno controllo.

Un meccanismo indubbiamente complicato ma purtroppo troppo reale, per il quale è necessario prestare attenzione. L’unica cosa da fare è condividere meno informazioni possibili sui social network, così limiteremo al massimo problemi di questo tipo.