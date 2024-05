TIM, scopri le nuove POWER fino a 300 GB: il prezzo è straordinario

Sarebbe davvero impossibile veder tramontare un gestore potente come TIM, il quale negli anni ha stabilito la storia della telefonia. Al momento l’azienda sta vivendo un periodo di vero e proprio boom, soprattutto dopo gli ultimi anni.

Le sue offerte sono ritornate a far paura e come sempre rispondono al nome della celebre gamma Power. Bastano pochi euro per sottoscriverle e con tutti i contenuti al loro interno, compreso un gran regalo iniziale. Ovviamente sono destinate solo ad alcuni utenti.

TIM, la promo migliore è quella da 300 giga ma ce ne sono anche altre due

Si parte innanzitutto con la prima proposta, probabilmente la migliore attualmente sul mercato della telefonia mobile. TIM consente ai suoi nuovi utenti di riuscire a sottoscrivere la Power Special per soli 9,99 € al mese. Al suo interno si può trovare davvero di tutto, partendo con telefonate illimitate e 200 SMS verso tutti. Il culmine si raggiunge con la connessione ad Internet disponibile con addirittura 300 giga in 5G.

Come seconda offerta non è niente male la Power Iron, una proposta che costa mensilmente solo 6,99 €. Chi l’ha sottoscrive può avere ogni mese gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma questa volta con l’aiuto di 150 giga in 4G.

Lo stesso discorso vale per l’ultima promozione di TIM, la Power Supreme Easy. Questa include al suo interno minuti e messaggi come le altre due offerte ma con 200 giga in 4G.

TIM in più garantisce ai suoi utenti la possibilità di avere un regalo: solo ora infatti chi sottoscrive una delle tre promozioni illustrate può avere un azzeramento del costo di attivazione e anche del prezzo mensile. Solo dal secondo mese si comincerà a pagare la tariffa piena.

Le offerte che potete notare sono disponibili solo ed unicamente per gli utenti che decidono di lasciare un gestore come Iliad o i tanti virtuali.