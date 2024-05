WhatsApp, nuovo aggiornamento per adesivi e animazioni

Sarà ancora una volta periodo di novità per gli utenti che usano WhatsApp ogni giorno. L’applicazione di messaggistica sta per riportare dei nuovi aggiornamenti come è stato anticipato già diverse settimane fa. Quelli interessanti sono arrivati negli scorsi mesi ed hanno contribuito a far migliorare ulteriormente una piattaforma che sembrava non averne bisogno.

Ad oggi però la situazione sembra radicalmente cambiata: WhatsApp tende a migliorarsi con cadenza settimanale e anche questa volta lo farà. L’applicazione di messaggistica istantanea infatti è al lavoro su un paio di novità che al momento sono disponibili solo per gli utenti beta del programma riservato ad Android. La verità è che anche gli iscritti al programma attualmente non hanno a disposizione queste possibilità, ma tramite la beta è stato possibile capire la natura delle funzioni in arrivo.

Sono due le versioni beta all’interno delle quali sono nascoste le novità, ovvero la 2.24.11.4 e la 2.24.11.5. In entrambi i casi si parla di qualcosa di tangibile, per cui non di semplici bug fix. Sta infatti per arrivare un nuovo set di adesivi che modificherà la piattaforma WhatsApp.

WhatsApp: ecco dei nuovi adesivi insieme alle animazioni

A breve all’interno di WhatsApp arriverà il nuovo supporto agli adesivi Lottie, ovvero quelli animati che si basano su JSON. Già da tempo WhatsApp stava lavorando a questa nuova integrazione ed ora sembra essere tutto pronto per il debutto.

Con il nuovo set di adesivi ci saranno anche delle emoji animate. All’interno della seconda versione indicata poco più in alto invece sono state trovate tracce di altri pacchetti adesivi. In più gli utenti potrebbero a breve avere modo di creare in maniera ancora più semplice i loro sticker personalizzati. Basterà utilizzare la tastiera quindi per scoprire tanti nuovi adesivi e tante nuove animazioni che stanno per fare ufficialmente il loro arrivo nella versione beta di WhatsApp.