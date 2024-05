Secondo alcune indiscrezioni sembra che l’azienda di Mountain View potrebbe presto cambiare completamente il sistema di raccomandazioni di Google TV. Suddette modifiche dipenderanno dall’introduzione di Gemini, l’intelligenza artificiale generativa che promette di suggerimenti più pertinenti sulla base dei gusti degli utenti. La notizia è arrivata sul sito AndroidPolice successivamente all’annuncio dell’azienda durante il Google I/O 2024.

Google TV suggerisce nuovi contenuti con l’intelligenza artificiale

Secondo quanto è stato riportato sembra che il sistema funzionerà in modo diverso rispetto alle solite liste dei suggerimenti che si basano sulla cronologia e le attività passate sulle piattaforme. Nel dettaglio, Gemini analizzerà i contenuti visionati su Google TV. Il sistema si concentrerà sulla trama, il genere, gli attori e le relative preferenze per determinati interpreti. Una volta analizzato tutto questo proporrà agli utenti film e serie tv che pensa potrebbero interessare gli utenti in questione.

E non è tutto. Gemini sarà anche in grado di individuare le descrizioni incomplete o che non sono state tradotte su Google TV. A questo punto interverrà per integrarle con informazioni utili per permettere al pubblico di scegliere con maggiore consapevolezza.

Come sappiamo, i servizi di streaming online offrono una vasta quantità di contenuti e spesso non è facile decidere in breve tempo. Google TV non fa eccezione e con l’intervento di Gemini l’azienda di Mountain View spera di migliorare il processo di selezione, massimizzando il tempo trascorso alla TV.

Quest’ultimo è solo uno degli annunci che sono stati fatti durante il Google I/O e quasi tutti si sono focalizzati sull’intelligenza artificiale. Sembra dunque che l’azienda di Cupertino sia intenzionata a dirigere tutte le sue attenzioni verso suddetta tecnologia. Con il tempo sarà possibile comprendere se l’arrivo di Gemini su Google TV porterà a significativi cambiamenti per gli utenti. Contemporaneamente sarà interessante vedere come l’azienda intenderà introdurre le nuove novità relative all’AI sui suoi dispositivi.